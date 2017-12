Sistema eletrônico vai otimizar comunicação entre governo e municípios

Com objetivo de agilizar os trâmites internos entre Estado e municípios, convênio celebrado nesta sexta-feira (22) entre representantes do Governo de MS e da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) , prevê a ampliação do Sistema de Comunicação Eletrônica (eDOCMS), que há dois anos é utilizado em todos os órgãos da administração Estadual. A previsão é de que o sistema seja ampliado para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Com a implantação do Sistema de Comunicação Eletrônica, toda a documentação que atualmente é impressa nos municípios e entregue pessoalmente nos órgãos, contabilizando gastos com impressão, transporte, diária de servidores, em 2018, será realizado no formato online.

Conhecido como eDOCMS, o sistema que está em uso nos últimos 24 meses em todos os órgãos do Governo do Estado inicialmente será apresentado aos técnicos da Assomasul, entre os meses de janeiro e fevereiro, por meio de um Workshop de Capacitação. “Além da economia, a substituição do papel pelo formato eletrônico diminui o tempo de resposta. O sistema funciona como uma espécie de caixa de e-mail onde cada gestor municipal terá seu login e senha e poderá acessá-lo por uma página na internet”, explica o gestor do sistema, Antônio Muller.

Prefeito do município de Bataguassu e presidente da Assomasul, Pedro Arlei Caravina, pontuou que a ferramenta vai agilizar o trâmite na comunicação das prefeituras com a administração, especialmente, nas questões burocráticas, quando o registro é fundamental. “Hoje todas as prefeituras trabalham em parceria com o Governo. E todos os dias, nós prefeitos temos aqueles calhamaços de papel para assinar. Não tenho dúvida que essa parceria nos trará ainda mais agilidade e eficiência”, pontuou completando que a instituição vai comunicar a intenção aos prefeitos e, na sequência, pretende elaborar um cronograma de implantação para 2018.

Elaborado em vários níveis, o sistema permite acessos diferenciados aos gestores, elaboradores, gestores em nível de substituição e repasse de documentos. Uma das grandes novidades é o sistema de certificação digital que permite a assinatura digital do gestor, ou seja, na prática, os gestores municipais poderiam validar toda documentação que será enviada o Governo do Estado de uma forma mais simples e rápida.

Um cronograma de implantação do sistema nos municípios será elaborado em janeiro. “Ao implantar o sistema, nós pretendemos facilitar a comunicação interna e garantir ainda mais eficiência e agilidade, explica o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, que futuramente pretende ampliar a utilização do sistema para comunicação entre os municípios e por secretarias.

Também participaram da assinatura do convênio o coordenador do eDOCMS, Antônio Muller; o superintendente da SGI, Alessandro Menezes; e o analista de informática também da SGI, Fábio Caetano; além de gestores e técnicos da Assomasul.