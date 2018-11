A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), lançaram na manhã desta quarta-feira (28), o seminário “MS 2019: Parcerias estratégicas para o desenvolvimento baseado na tecnologia e na inovação”. O objetivo é debater estratégias de desenvolvimento tecnológico e propor soluções inovadoras para temas do cotidiano da população campo-grandense e do estado. As novas tecnologias apresentadas poderão ser aplicadas em MS.

Eduardo Camargo, consultor de projetos da Fapec e organizador do evento, disse ao JD1 Notícias que além das palestras e apresentações de projetos, o evento é importante devido a assinatura de acordos de cooperação técnica e tecnológica com entidades nacionais e internacionais do setor da ciência, da tecnologia e da inovação. “Esse evento é de suma importância para a população campo-grandense e para o estado de Mato Grosso do Sul, principalmente porque estamos assinando hoje, acordos e convênios na área de tecnologia e informação – cidade inteligente”, disse.

Em relação a conferência presidida por ele, Eduardo Camargo explicou sobre a inclusão da mão de obra carcerária do semiaberto. “Vamos firmar projeto na área do sistema penal, para educação e ressocialização dos apenados em regime semiaberto. Estamos criando uma fábrica para fazer uniformes escolares com o uso da mão de obra carcerária, para que possamos atender as esferas municipal e estadual. Aqueles que firmarem o convênio não terão que passar pelo processo de licitação, pois via fundação Fapec, não teria necessidade. Dessa maneira, teríamos menor preço nas peças, qualidade, pontualidade, participação na educação e ressocialização dos apenados”, concluiu o consultor.

Para o reitor da UFMS Marcelo Turine, as fundações de apoio são um importante “braço” das universidades. “O seminário é um marco, nós temos que ter inovação, temos que ter ciência e buscar auxiliar a sociedade com o uso das novas tecnologias”, apontou.

O palestrante e professor da USP, doutor Wilson Pollara, contou ao JD1 Notícias que o projeto apresentado por ele dá uma organização ao Sistema Único de Saúde (SUS), formando uma rede de atendimento. “Cada pessoa tem que ser acompanhada pelo sistema digital, onde qualquer médico de qualquer unidade possa acessar o histórico de doença. A pessoa poderá ter acesso ao sistema de consultas pelo celular”, afirmou Pollara.

Estão programadas, cinco palestras com especialistas em assuntos como transporte, saúde, gestão pública, agronegócio, cidades inteligentes e revolução social para a população carcerária de Mato Grosso do Sul. O evento ocorre até às 12h.

Confira a programação:

8h – Solenidade de abertura

8h30 – Palestra – “Sistemas de Transportes Inteligentes: parcerias para uma revolução na mobilidade urbana sustentável e segura de MS” – Professor Doutor Daniel Mattos (Engenharia da UFMS)

9h15 – Palestra – “Saúde Conectada: parcerias para uma revolução na Saúde de MS” – Professor Doutor Wilson Pollara (USP)

10h – Palestra – “Mais FAPEX: parcerias para uma revolução na gestão pública de resultados em MS” – Alexandre Simões (Mais Resultados)

10h30 – Palestra –”Internet das Coisas: parcerias para uma revolução tecnológica na gestão do agronegócio e das cidades inteligentes” – Dr. Alberto Paradisi (CPqD Campinas)

11h15 – Palestra – “Rumo à FUNAP MS: Parcerias para uma revolução social junto à população carcerária do MS” – Eduardo Camargo (Consultor de Projetos da FAPEC)

12h – Solenidade de assinaturas de Acordos de Parceria e Cooperação Técnica e Tecnológica.