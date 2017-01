Sisu 2017: UEMS em Mundo Novo oferta 80 vagas em cursos na área das Ciências Biológicas

A unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Mundo Novo oferta 80 novas vagas para cursos de graduação em 2017. O ingresso na Instituição é feito pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições acontecem na próxima semana, de 24 a 27 de janeiro.

Ao todo, são 40 vagas para o curso de Ciências Biológicas (Licenciatura) e 40 vagas para o curso de Gestão Ambiental (Tecnológico). Das 80 vagas, 16 são destinadas a alunos negros ou pardos que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas, e 8 a alunos indígenas que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas.

Para disputar as vagas, os candidatos precisam, necessariamente, ter participado da edição de 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado na prova de Redação.

O resultado do Enem 2016 foi liberado na quarta-feira (18) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os cerca de 6 milhões de candidatos que fizeram as provas já podem conferir as notas na página do participante.

A UEMS oferta, no total, 2.348 vagas em 57 cursos de graduação, nas 15 cidades onde a Instituição possui unidades.

Ciências Biológicas

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas prepara o profissional para o magistério, fornecendo-lhe conhecimentos teóricos e práticos que lhe garantem lecionar em escolas do Ensino Fundamental e Médio. Ao mesmo tempo, propicia a formação de profissionais capazes de atuarem em editoras, órgãos públicos e privados que produzem e avaliam programas e materiais de divulgação didático-pedagógica e científica, além de instituições que desenvolvam pesquisas educacionais. A graduação tem duração de quatro anos e funciona no período noturno.

Gestão Ambiental

Tem duração duração de três anos e funciona no período noturno. O curso tem o objetivo de formar profissionais habilitados a compreender o meio natural, social, cultural, político e econômico de forma a conferir-lhes competência e responsabilidade no planejamento e gerenciamento do espaço geográfico associado às atividades antrópicas nele desenvolvidas, pautados pelos princípios do desenvolvimento sustentável.

UEMS

Com 23 anos de história, a UEMS está entre as principais instituições de Ensino Superior na região Centro-Oeste. Com mais de 20 mil profissionais formados ao longo de sua trajetória, a Instituição já consolidou sua participação no desenvolvimento social, econômico cultural e científico de Mato Grosso do Sul.

Concebida com a proposta de levar a educação superior ao interior do Estado, cumpriu com excelência essa missão. A Universidade conta, atualmente, com 66 cursos de graduação, 22 cursos de especialização, 14 mestrados e dois doutorados.

Além disso, considerando apenas as unidades físicas, a UEMS é a Instituição de Ensino Superior mais presente no Estado, com unidades em 15 cidades, além de polos e futuros polos de Educação a Distância em outros dez municípios.