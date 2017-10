Site destaca deputada Tereza Cristina como defensora da agropecuária no país

A deputada federal Tereza Cristina, representante de Mato Grosso do Sul na Câmara Federal, é um dos destaques entre os parlamentares que atuaram na defesa da agropecuária no Brasil, segundo avaliação do júri do Prêmio Congresso em Foco 2017. Vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a deputada Tereza participou da entrega do prêmio na última quinta-feira, 19 de outubro.

“Um resultado que contribui e estimula o trabalho que estamos desenvolvendo pelo agronegócio brasileiro e do nosso Estado. A nossa busca nos ministérios, no governo federal, com parceiros, autoridades e na própria FPA é para dar encaminhamento as principais pautas do setor produtivo e contribuir com o desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul e do Brasil. É desta forma que vamos continuar trabalhando, sempre em favor da agropecuária, setor tão importante por levar comida à mesa de todos os brasileiros”, agradeceu a deputada.

Os premiados foram escolhidos por três públicos: um júri formado por representantes das áreas empresarial, trabalhista e acadêmica, de entidade do terceiro setor e do Congresso em Foco; a consulta popular pela internet, e jornalistas que cobrem o Congresso.

O parlamentar que mais se destacou nesta categoria foi o deputado federal Marcos Montes (PSD-MG). Além de Montes, também foi apontada como destaque pelos jurados na defesa da agropecuária, junto com a deputada Tereza Cristina, a senadora Ana Amélia (PP-RS). O senador Waldemir Moka (PMDB-MS) foi distinguido com menção honrosa na categoria.

O Prêmio Congresso em Foco é uma iniciativa do site Congresso em Foco (www.congressoemfoco.com.br), apoiada por diversos parceiros, que tem como finalidade distinguir os melhores parlamentares do Congresso Nacional e estimular a sociedade a acompanhar seus representantes de modo ativo, assim como a participar plenamente da vida política.