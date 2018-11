Sitiante é multado em R$ 15 mil por desvio de córrego

Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado realizavam fiscalização ambiental no município de Paranaíba, em uma propriedade rural, localizada a 20 km da cidade, em uma região conhecida como Córrego Fundo e autuaram um sitiante, de 57 anos, por degradação de área protegida de mata ciliar ao desviar córrego sem autorização ambiental.

Os policiais verificaram que o infrator construiu e ampliou um aterro em uma represa de um córrego que corta a propriedade, no intuito de elevar o nível da água e construiu uma valeta (dreno), para desviar o curso d’água, degradando a área de preservação permanente (APP), sem a licença ambiental. As atividades foram paralisadas. As atividades foram paralisadas e uma máquina utilizada na degradação foi apreendida.

O proprietário rural, residente em Paranaíba, foi autuado administrativamente e multado em R$ 15.000,00. O autuado também responderá por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente (APP). A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Ele foi notificado a apresentar junto ao órgão Ambiental Estadual um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA).