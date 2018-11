Depois dos resultados do Oi Stu Open as mulheres estão conquistando o Mundo. Sonhos estão sendo realizados e as mulheres dentro do skate estão mostrando que tem nível, força, garra e superação, conquistando espaço em um mundo que era predominantemente masculino.

Dentre os expoentes femininos do esporte, está a skatista e influenciadora digital Fernanda Creazzo. Conhecida no meio dos skatistas como “Mafê”, a ruiva tem feito do esporte e de suas realizações um modo de realizar ações de justiça social, de empoderamento e de inclusão: “é importante conquistarmos espaços e termos mais lugar de fala numa sociedade tão machista. Sou grata a todos os movimentos feministas que desafiaram o mundo público, que lutaram pelas suas propostas, pois tudo o que temos hoje como mulher e cidadãs são em resposta à luta que viemos enfrentando após anos e atribuindo as gerações”.

Fernanda comenta sobre como as mulheres tem conquistado cada vez mais seu espaço e do sentimento que isso lhe traz: "Todas nós defendemos às causas que nos dão direito a liberdade de expressão, contra a violência doméstica, abuso e assédio sexual e a liberdade, e levantamos essa bandeira com nossas conquistas no esporte. Ver a Rayssa Leal dividir o pódio com Letícia Bufoni e Pamela Rosa foi emocionante. A gente que vê a trajetória dessas minas que lutam desde pequena pra chegarem aonde estão chegando, é muito envolvente assisti-las e ao mesmo tempo motivador, porque cada uma tem uma história e eu participei de algumas dessas histórias, de perto e de longe”.

As mulheres vem conquistando espaço, e isso na opinião de Fernanda Creazzo é apenas o começo: “As Crew entre mulheres vem crescendo e vejo todas se apoiando e incentivando umas às outras à prática do esporte com eventos sociais e clínicas de skate. É apenas o começo”, conclui.