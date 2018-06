Na manhã dessa quinta-feira (7), o prefeito Marquinhos Trad esclareceu que não haverá redução no valor das passagens de ônibus na capital. A declaração foi feita durante o lançamento, no paço Municipal, do aplicativo para smartphone “PegFácil” que promete facilitar a vida dos usuários de ônibus da capital.

Sobre as especulações de que devido à redução do preço do diesel haveria uma redução no preço das passagens Marquinhos disse “qualquer alteração no preço da passagem, só em caso de 'catástrofe', caso contrário tem que se cumprir o que está no contrato”.

O prefeito ressaltou que na gestão passada os aumentos nas passagens foram de quase 30% em quatro anos. “No entanto eu em um ano e meio subi pouco mais de 4% ou seja menos de 2.5% ao ano”, destacou.

Segundo o diretor de Agência de Regulação da capital (Agereg), Vinícios Campos, o preço do diesel usado na cesta de preços que compuseram a tarifa de ônibus era R$ 3,13. “Apenas se o diesel estivesse abaixo desse preço, poderia se falar em redução” concluiu.

O app

O aplicativo “PegFácil” já está disponível para aparelhos com o sistema Android e já pode ser baixado gratuitamente pela Play Store, mas para aparelho com IOS o app só será liberado em 90 dias.

O app é bem simples, são apenas quatro botões e um campo com a opção “Para onde você quer ir”, onde o usuário digita o endereço ou local e o aplicativo fornecerá as opções de rotas para se chegar de ônibus aos locais.

Outra opção é a compra de créditos pelo aplicativo. No primeiro acesso o cliente preencherá um cadastro (com nome e número de cartão de credito, endereço de e-mail, número do telefone e data de nascimento), e daí em diante poderá comprar créditos para seu cartão de transporte.

Na opção “Linhas”, o cliente poderá indicar suas linhas favoritas. O aplicativo vai mostrar todos os pontos de parada dos ônibus desta linha e o tempo real dos próximos horários. Caso haja alguma mudança (itinerários ou horários), será enviada ao usuário informações sobre as atualizações efetuadas nas linhas indicadas. Essa função estará disponível em breve.

Na opção “Pontos de Ônibus” o usuário terá informações sobre os pontos de ônibus mais próximos e poderá visualizar pelo Google um mapa para chegar ao local.

Finalmente, na opção “Pontos de Venda”, o cliente poderá visualizar os endereços e a localização, pelo Google, dos pontos de venda de créditos/cartões mais próximos.

Com o aplicativo, o Consórcio Guaicurus poderá enviar mensagens à todos os seus clientes tendo um canal aberto direto com o usuário.