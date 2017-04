Durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (18) na Terceira Delegacia de Polícia da Capital, o Delegado Geraldo Marim Barbosa destacou que o agente patrimonial Eder Tiago Braz, 37 anos, ao entrar na SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) e dizer que explodiria o local “só queria chamar a atenção”.

De acordo com o delegado, em fevereiro deste ano, durante o Carnaval, Eder teria faltadodois dias no serviço, mas não queria que essas faltas fossem descontadas do seu salário. Ele conversou com o gerente e não queria que essas faltas fossem descontadas. Como a ordem dele não foi respeitada, ele se sentiu constrangido e resolveu chamar a atenção”, explica o delegado.

O delgado ressaltou ainda que Eder não carregava nenhum tipo de explosivo. O que ele tinha junto ao corpo era apenas uma capa de chuva, usada por motociclistas, alguns fios e o esqueleto de uma arma. Eder foi preso ainda na manhã desta teça em sua residência no Jardim Noroeste. Eder sofre de distúrbios mentais e é usuário de drogas, segundo Marim.

O agente patrimonial foi ouvido e será liberado ainda esta tarde. Segundo o delegado será aberta uma sindicância na secretaria onde Eder está lotado que avaliará que medidas serão tomadas a respeito do caso.