Pelo menos 20 pessoas morreram nesta quinta-feira (14) e outras 13 ficaram feridas num ataque suicida a uma academia de Polícia na capital da Somália, Mogadíscio, informaram à Agência EFE fontes da corporação.

O atentado foi cometido por um suposto membro do grupo terrosrista Al-Shabaab que se infiltrou entre os mais de 700 alunos que treinam para ser agentes e com os quais ele conviveu por cerca de um mês.

O terrorista conseguiu entrar com os explosivos e hoje ateou fogo em si mesmo, enquanto os estudantes ensaiavam para um desfile que acontecerá no próximo dia 20 por ocasião do Dia da Polícia.

O governo determinou a abertura de uma investigação de emergência sobre o ocorrido. A Al-Shabab reivindicou a responsabilidade do ataque e ameaçou o governo de colocar militantes em todos os setores das forças de segurança do país.

"A nossa unidade Ijtihad conseguiu se infiltrar no complexo de treinamento dos infiéis para eliminá-los. Os mataremos em qualquer lugar", disse o porta-voz da Al-Shabab, Sheikh Ali Dhere, numa rádio de propaganda.

Segundo ele, o grupo está vingando os ataques aéreos que os Estados Unidos fizeram nos dois últimos meses e que acabaram com a vida de alguns de seus integrantes de alguns de seus integrantes.