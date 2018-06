Sobrevivente de colisão que causou duas mortes conta como o acidente aconteceu

Rodrigo Rocha, 34 anos, o motorista do veículo Ford Fiesta que colidiu frontalmente com o Prisma na tarde de segunda-feira (19), na BR-163, causando a morte de Marco Antônio de Carvalho, 46 anos, e Adriano Ramos da Silva, 27 anos, relatou como o acidente aconteceu.

O motorista sobrevivente transportava Geraldo Rocha, 37 anos, e um jovem de 19 anos. O trio retornava para Miranda após realizarem exames em Aquidauana para trabalhar em uma empresa de construção civil. Na volta, Rodrigo avistou o farol do outro carro no sentido contrário. “Eu vi o farol dele na minha direção, tentei virar para a pista dele quando nós batemos de frente, no meio da pista”, relatou ao site O Pantaneiro.

Geraldo Rocha, 37 anos, sofreu escoriações e fratura no braço esquerdo. O rapaz de 19 anos está internado na capital com lesões na coluna. O motorista sofreu escoriações.

Os dois homens que morreram eram funcionários da empresa de transporte Cruzeiro do Sul e estavam indo em direção à Aquidauana.