Um amigo do empresário que estava com ele no barco também se encontra desaparecido

Empresário André Sãovesso, 33 anos, sobrinho do prefeito de Batayporã, Alberto Luiz Sãovesso, e seu amigo Júlio Cesar Sarati, 35 anos, estão desaparecidos desde a tarde desta quarta-feira (28), após a embarcação onde estavam virar no Rio Sucuri, em Três Lagoas. No barco havia mais três pessoas, duas adolescentes de 14 e 16 anos, e uma criança de dois anos, que foram socorridas após acionarem resgate por um aparelho celular.

Conforme o site Perfil News, André e Júlio não utilizava o colete salva-vidas no momento do acidente. Segundo a reportagem, eles estavam indo para um rancho, quando uma rajada de vento fez a embarcação virar. As adolescentes e a criança ficaram submersas no rio, até o Corpo de Bombeiros chegarem ao local.

As buscas começaram ainda ontem, por volta das 19h, e foram retomadas às 6h, de hoje. Os familiares dos dois homens acompanham de perto o trabalho das equipes de resgate.