No momento em que o crime aconteceu, uma criança de 11 anos também estava presente no local, isso motivou a ida da sogra de Thiago Giovanni Demarco Sena, Alessandra Moreira, de 45 anos defendeu o rapaz suspeito de ter enfiado uma mangueira no ânus, e negou que tenha ocorrido a introdução “por dentro da roupa”.

“Não é versão, é a verdade”, disse ela defendendo o rapaz. Ela foi até a DPCA para prestar esclarecimentos sobre a presença da criança no local, quando ocorreu o crime que acabou causando lesões graves no rapaz de 17 anos. Ele está internado na unidade de tratamento intensivo da Santa Casa e seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

Segundo ela, a família está mentindo, pois tudo “não passou de uma brincadeira que eles não mensuraram as consequências, já que o menino já tinha brincado com a mangueira”, contou ela. “Estão falando que eu procurei a família, isso é mentira, nem sabemos onde ele mora, só tive contato com a mãe do rapaz pois fui na Santa Casa, não procurei ninguém”, afirmou.

Thiago ainda fez um boletim de ocorrência contra o irmão do adolescente, após este desferir um golpe de capacete contra o suspeito de causar as graves lesões em seu irmão. O registro foi feito por ameaça.