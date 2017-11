Soja avança e plantio atinge 73% da área em 2017/18

O plantio da safra 2017/18 de soja do Brasil avançou 16 pontos porcentuais em uma semana e atingiu 73% da área prevista até quinta-feira (16/11), igual patamar de um ano atrás e ante 68% na média de cinco anos, apontou a consultoria AgRural, em levantamento divulgado na sexta-feira (17/11). O avanço semanal foi o maior desta safra, eliminando o atraso em relação ao ano passado e colocando a semeadura à frente da média de cinco anos.



"Boas condições de umidade em todo o Brasil permitiram um rápido avanço do plantio de soja nesta semana", disse a AgRural.



Entre os principais Estados, Mato Grosso do Sul tem 98% da área já semeada, segundo a consultoria. Em seguida, estão Rondônia (95%), Mato Grosso (90%) e Paraná (88%). Em Goiás e Minas Gerais, o aumento da umidade levou a um salto semanal de 26 pontos no plantio, para 79% e 51%, respectivamente, conforme a AgRural.



O plantio atingiu 53% da área no Rio Grande do Sul, 71% em Santa Catarina, 40% na Bahia, 35% no Maranhão, 28% em Tocantins e 16% no Piauí, todos os Estados à frente do ano passado e da média de cinco anos, de acordo com a consultoria.