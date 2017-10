Soja avança em 28 mil hectares por dia em MS, mostra levantamento

A área avançada nos últimos dez dias representa um quarto do total do espaço já plantado

Os produtores rurais de Mato Grosso do Sul intensificaram o plantio de soja nas duas últimas semanas, avançando, em média, 28,03 mil hectares por dia. O dado consta em circular técnica do Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), divulgado na tarde desta quinta-feira (26) pela Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de MS).

De acordo com o levantamento, feito a partir de visitas a cerca de 80 propriedades rurais, foi plantada soja em aproximadamente 1,2 milhão de hectares, correspondente a 43,4% dos 2,58 milhões de hectares projetados para a safra 2017/2018.

A área avançada nos últimos dez dias representa um quarto do total do espaço já plantado. Segundo a circular, nesse período foi plantada soja em 280.376 hectares, incremento de 10,6%. Mesmo com esse crescimento, a área deste ano é 2% menor que a igual mês de 2016.

No total, é estimada produção de 8,35 milhões de toneladas de soja, retração de 2% na comparação com a safra anterior, quando foram colhidas 8,53 milhões de toneladas do grão. A produtividade deve se manter em 54 sacas por hectare.

Regiões

Na região sul do Estado, o plantio está mais acelerado, com 55,2% da área plantada. Nessa região, há municípios – entre os quais estão Aral Moreira, Mundo Novo e Sete Quedas – com 80% da área semeada.

Na sequência está a região centro, com 24% plantada e, a região norte, com 22,5% de sua área semeada. A estimativa de área plantada total, acompanhada pelo Siga MS, é de aproximadamente 1,095 milhões de hectares semeados até o momento no estado.