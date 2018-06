Sol aparece entre poucas nuvens e temperaturas sobem lentamente

O sol começa a aparecer entre poucas nuvens e a umidade relativa do ar estará baixa. As temperaturas começarão a se elevar lentamente, permanecendo assim até o fim de semana.

Em Campo Grande, nas regiões centro, norte e leste do estado, o dia amanhece com poucas nuvens e deve permanecer assim durante todo o dia.

Na região do Pantanal, sul e sudoeste, o dia amanhece com névoa úmida, com poucas nuvens durante a tarde.

A temperatura mínima prevista na capital é de 18°C e a máxima de 29°C.

No centro norte de Mato Grosso do Sul, a mínima é de 16°C e a máxima de 32°C.

No Leste, a mínima é de 19°C e a máxima de 28°C.

Na região pantaneira, a mínima é de 20°C e a máxima de 31°C.

No sul e sudoeste, a mínima é de 27°C.