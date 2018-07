Sol entre poucas nuvens nesta quinta-feira

A massa de ar seco predomina e a umidade do ar estará entre 20% a 30% no estado

O sol continua a aparecer entre poucas nuvens, ocorre névoa seca, temperaturas amenas ao amanhecer e elevadas à tarde. Há alguma umidade no Pantanal, especialmente pela manhã, com a passagem do Jato de Baixos Níveis, que traz calor e umidade da Amazônia.

A massa de ar seco predomina, as temperaturas se elevam rapidamente à tarde e a umidade do ar estará na faixa dos 20% no estado, exceto no Pantanal, onde estará próxima a 30%.

Os baixos índices de umidade no ar, no período da tarde, causam problemas respiratórios e risco de queimadas.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 15°C e a máxima de 32°C.

Na região centro-norte do estado, a mínima prevista é de 16°C e a máxima de 33°C.

No leste de Mato Grosso do Sul, a mínima é de 18°C e a máxima de 33°C.

Na região pantaneira, a mínima é de 17°C e a máxima de 33°C.

No sul e sudoeste, a mínima é de 14°C e máxima de 33°C.