O militar do Exército, Peterson Gustavo Medina da Silveira, de 19 anos, morreu na tarde de sexta-feira (23), durante ações preliminares da Operação Ricardo Franco, desencadeada na faixa de fronteira com a Bolívia.

Conforme o Diário Corumbaense, o soldado servia na 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, em Corumbá, na Companhia de Comunicações. Ele instalava um equipamento em torre de transmissão, na região de Porto Morrinho, distante 70 quilômetros da cidade, quando foi eletrocutado.

Em nota, a Seção de Comunicação Social da Brigada informou que foram prestados os primeiros socorros e o Corpo de Bombeiros acionado, mas o soldado não resistiu e morreu no local. O Comando do Exército determinou a instauração de inquérito policial militar para apurar as circunstâncias e as responsabilidades pelo acidente que vitimou o soldado Medina e disse que está prestando todo o apoio aos familiares do militar.

“Neste momento de luto, o Exército Brasileiro se solidariza com os pais, familiares, companheiros e amigos do soldado Medina, que morreu no cumprimento do dever”, diz o comunicado oficial.