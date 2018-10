Débora morava com duas filhas em uma residência no Jardim Balsamo

A doméstica, Débora Léia Virgínia de Oliveira, 23 anos, pede ajuda para construir uma nova casa, no terreno onde morava com suas duas filhas, no Jardim Bálsamo. A residência onde a família morava era de madeira e foi destruída em incêndio no último domingo (22).

Ao JD1 Notícias, Débora que é mãe de duas meninas, uma de 3 anos e outra de 5, contou que não estava em casa na hora da tragédia e suas filhas estavam na casa da avó. “Cheguei em casa e a encontrei toda destruída”, disse.

A mãe contou ainda que as chamas que atingiram sua residência vieram da casa ao lado que tinha sido incendiada. “Alguém colocou fogo na casa ao lado e, por causa do vento forte, as chamas atingiram a minha”, falou. Entre os pertences destruídos estão, móveis, roupas e documentos. Veja nas fotos abaixo como a residência ficou após o incêndio:

Débora agora está morando de favor na casa de sua mãe e precisa de doações para construir uma nova casa. No momento, ela precisa de materiais de construção, móveis e roupas para ela e suas duas filhas. Os interessados em doar, podem entrar em contato direto com Débora pelo número: (67) 9 9100-4446.