Solto, PRF que matou empresário terá sigilo telefônico quebrado

O policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, acusado de matar o empresário Adriano Correia do Nascimento a tiros, terá seu sigilo telefônico quebrado apos autorização judicial. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) acatou o pedido do Ministério Público Estadual (MPE-MS) e autorizou o acesso as ligações.

Segundo despacho do TJMS a autorização da quebra do sigilo do aparelho celular do acusado se restringe ao dia dos fatos, 31 de dezembro de 2016, e incluem mensagens de texto, como a identificação dos dados cadastrais dos interlocutores que se comunicaram com a linha. Além da de perícia no aparelho telefônico.

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida determinou também que seja realizado laudo de degravação das imagens da delegacia de polícia na data dos fatos, desde a chegada do acusado até a sua apresentação à autoridade policial.

No despacho a Justiça Estadual determinou também que o PRF seja ouvido novamente para esclarecer divergência sobre a roupa que estava vestindo no dia do crime.