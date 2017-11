Somente 78% dos candidatos do Enem acessaram o cartão de confirmação

Candidato pode acessar o local e a hora da prova pela Página do Participante e no aplicativo do Enem. O primeiro dia de provas será neste domingo (5)

Cerca de 78% dos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 consultaram o Cartão de Confirmação da Inscrição até esta sexta-feira (3). A porcentagem representa mais de 5,2 milhões de participantes.

Os inscritos da região Nordeste estão na frente em números de acesso. No estado do Ceará, 85% dos candidatos já sabem onde farão as provas. A Paraíba aparece em seguida, com taxa de 83%. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Alagoas e Sergipe aparecem com 80%.

Desde a última quarta-feira (1º), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) está enviando e-mail para os participantes que ainda não acessaram o cartão.

O acesso é importante para que o candidato organize o seu tempo de deslocamento até os locais de prova. O cartão de confirmação também informa o número de inscrição; a data e hora das provas; a língua estrangeira escolhida e os atendimentos específicos, caso tenham sido solicitados. O documento está disponível desde 20 de outubro, na Página do Participante e no Aplicativo do Enem.

Para acessar o Cartão de Confirmação do Estudante, é necessário informar o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Um passo a passo para recuperação da senha está disponível também na Página do Participante para aqueles que a esqueceram.

Comprovante de comparecimento

O participante que precisar comprovar presença na prova deverá imprimir e levar a declaração personalizada, disponível na Página do Participante. No dia da aplicação, o candidato deverá apenas colher a assinatura do coordenador do local de prova. Haverá uma declaração para cada domingo de aplicação. A referente ao domingo 5 de novembro já está liberada para download. A declaração de 12 de novembro será liberada a partir do dia 6.

O Enem 2017 será aplicado para 6.731.300 pessoas, em 12.432 locais de prova, distribuídos em 1.725 cidades brasileiras. As provas serão divididas entre os domingos 5 e 12 de novembro.