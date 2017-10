“Somos um dos melhores estados para se viver”, diz Reinaldo

Às vésperas de Mato Grosso do Sul completar 40 anos de criação, o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) destacou, em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (9), o potencial do Estado. “Somos um dos melhores estados para se viver”, afirmou Azambuja.

O governador falou sobre o desempenho econômico de Mato Grosso do Sul, que segundo o Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Group, ocupou a quinta posição no ranking de Competitividade dos Estados 2017.

“Somos o quinto Estado mais competitivo e proporcionalmente é o maior gerador de empregos do país”, Lembrou. O Estado apresentou a segunda menor taxa de desemprego.

As reformas, que reduziram cinco secretarias, foram destaques na contenção de gastos, de acordo com o governo. “Foi o estado que mais diminuiu seu tamanho no país. Hoje MS tem a menor estrutura administrativa, com 10 secretarias”. Para Azambuja o desafio está na previdência. “Agora precisamos equilibrar a conta da previdência, faremos essa discussão é chegaremos a um ponto de equilíbrio”, disse.

O governado ainda ressaltou a produtividade do Estado. “Comparando Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, o vizinho é o maior produtor de commodities do país, mas ficou apenas na atividade primária. Enquanto Mato Grosso do Sul incentivou mais a industrialização e procurou criar meios de agregar valor à sua produção no campo”.

Com nota máxima em pesquisa realizada e divulgada pela Rede de Controle de Gestão Pública este ano, o governador apontou a gestão como a primeira em transparência, “não temos receio em publicar tudo que o estado faz”.

Saúde e educação

Considerada “ainda um grande dilema”, Azambuja comentou a ação de descentralizar a saúde no Estado. “A Saúde premiou a lógica da regionalização. Até 2 anos e 9 meses tudo era Campo Grande, agora na saúde algumas coisas já são feitas no interior. “Estamos buscando essa regionalização sem descanso”, afirmou.

O governador ainda falou sobre a atuação da Caravana da Saúde como uma medida temporária. “Caravanas não serão eternas, mas são importantes para diminuir essa grande procura”, afirma.

Sobre a educação no Estado, Azambuja relembrou o avanço de seis posições no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e falou dos investimentos no setor. “A melhora da qualidade do Ensino, precisa acompanhar o crescimento do aumento de investimentos no setor, isso que procuramos”. Com o balanço, Azambuja frisa que “aos 40 anos é possível ter otimismo”.

Matéria atualizada às 10h47