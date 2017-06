Sonora Brasil Sesc inicia nesta quinta circuito de apresentações com tema

Haverá apresentações em Campo Grande, no Teatro Prosa e Sesc Morada dos Baís e também no Sesc Corumbá

A partir desta quinta-feira (01) até o dia 06, o Sonora Brasil Sesc inicia o circuito de apresentações de 2017, desta vez sob o tema “Bandas Musicais”. Haverá apresentações em Campo Grande, no Teatro Prosa e Sesc Morada dos Baís e também no Sesc Corumbá. As apresentações são gratuitas.

As bandas integrantes do circuito 2017 do Sonora Brasil são: Corporação Musical Cemadipe (GO), ABandinha (AM), Sociedade Musical Jofense (SC) e Quinteto de Metais da UFBA (BA).

O Sonora tem como missão difundir o amplo cenário da cultura musical brasileira. Em sua 20ª edição leva o tema “Bandas Musicais: formações e repertórios”, traçado um panorama das tradicionais bandas como importantes instituições formadoras de músicos e responsáveis pela base da educação musical de um grande número de instrumentistas que hoje integram orquestras e conjuntos de câmara.

Confira a programação de apresentações:

Campo Grande

01/06 às 18h30 – Corporação Musical Cemadipe/GO

Sesc Morada dos Baís

02/06 às 18h30 – Sociedade Musical União Jofense/SC

Sesc Morada dos Baís

03/06 às 17h – ABandinha/AM

Teatro Prosa do Sesc Horto

04/06 às 19h – Quinteto de Metais da UFBA/BA

Teatro Prosa do Sesc Horto

Corumbá

03/06 às 19h30 – Corporação Musical Cemadipe/GO

Associação Comercial

04/06 às 19h30 – Sociedade Musical União Jofense/SC

Associação Comercial

05/06 às 19h30 – ABandinha/AM

Associação Comercial

06/06 às 19h30 – Quinteto de Metais da UFBA/BA

Associação Comercial

Serviço – O Teatro Prosa do Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200. O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Já o Sesc Corumbá está na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms