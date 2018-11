A disputa interna no Partido Social Liberal (PSL) de Mato Grosso do Sul teve mais um e definitivo round perdido pela senadora eleita Soraya Vieira Thronick (PSL), que tentara, através de ação judicial impetrada no TRE/MS substituir seu primeiro suplente Rodolfo Oliveira Nogueira, presidente do partido em Mato Grosso do Sul.

Nesta terça-feira (13), o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TER/MS), Sérgio Fernandes Martins decidiu extinguir o processo na qual Soraya pedia a cassação do seu primeiro suplente, Rodolfo.

Na ação, Soraya acusava seu primeiro suplente de abuso de poder econômico, abuso de poder político, violação do estatuto do PSL, além de ameaças a então candidata.

A defesa de Rodolfo explicou que seu cliente sustentou que “não é possível na escala eleitoral que a candidata retirasse qualquer integrante da chapa que ela própria registrou”.

O desembargador acatou o pedido da defesa e Rodolfo continuará sendo primeiro suplente de Soraya.