Um apostador de Sidrolândia acertou sozinho as dezenas da Lotofácil, no sorteio realizado na segunda-feira (10) no espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

De acordo com informações do Dourados News, o mais novo milionário do país acertou as 15 dezenas do prêmio que equivale a exatos R$ 1.586.385,69.

As dezenas sorteadas foram: 01-03-04-05-11-12-13-15-18-19-20-21-22-23-24.

A Lotofácil é o jogo mais fácil de apostar e ganhar. Podem ser marcados entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no quadro, e fatura o prêmio se acertar de 11 a 15 números. Quem acertar 15, leva o prêmio principal.

O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números para você por meio da "Surpresinha", ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da "Teimosinha".