Sozinho, bandido usou ferramenta da própria oficina para arrombar portão e levar veículo

Para furtar um veículo modelo i30 no último fim de semana, um homem sozinho pulou o portão da oficina mecânica, localizada no Jardim América, em Campo Grande, e usou uma ferramenta do local para arrombar o portão e retirar o carro. As imagens estão sendo analisadas pela polícia.

Segundo a irmã do proprietário do veículo, a acadêmica de direito Alana Barbosa, de 19 anos, as câmeras de segurança captaram toda a ação do bandido. “Ele pulou lá dentro primeiro e pegou alguma ferramenta lá, aí arrombou o portão”, conta Alana.

E umas das coisas que mais chamou atenção foi o horário da ação. De acordo com as câmeras de seguranças o local foi invadido às 11 horas da manhã do domingo (12). Porém a movimentação não foi vista por ninguém por se tratar de uma área comercial, segundo a acadêmica. “É que ao redor é tudo comércio, então estava tudo fechado”, destaca.

Após a entrada, as câmeras ainda mostram que o homem manobrou dois carros dentro da oficina para conseguir pegar o i30. “Ele tirou dois carros de trás do meu irmão. Manobrou lá dentro da oficina pra pegar o dele e ainda saiu batendo”, conta.

As imagens de segurança estão sendo analisadas pela Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos). Digitais deixadas pelo bandido nos outros carros também foram colhidas para análise. As imagens não foram divulgadas para não atrapalhar as investigações.

O caso

Um veículo modelo i30 preto, placas NRQ 1110 foi furtado durante o último fim de semana de dentro de uma oficina mecânica localizada no Jardim América, em Campo Grande. Segundo informações o carro foi deixado no local da sexta feira (10), mas ao chegar na oficina na manhã desta segunda o proprietário percebeu que o local havia sido invadido. O veículo pertence ao engenheiro civil João Gilberto Barbosa Sandim, de 25 anos.

O veículo foi levado na sexta-feira para que fossem feitos reparos na direção e nesta segunda João pegaria o carro de volta.