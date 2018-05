A Secretaria da Cultura de São Paulo lança hoje (18), em parceria com o Sistema Estadual de Museus (Sisem-SP) e o Fundo Social de Solidariedade do estado, a campanha É Dia de Museu. O objetivo é apresentar ao público uma programação diversificada dos museus paulistas e comemorar o Dia Internacional dos Museus.

A iniciativa traz também uma proposta de solidariedade: os visitantes de 15 museus da capital e de mais quatro no interior e no litoral estão sendo convidados a contribuir com o “ingresso solidário”, com a doação de uma peça de roupa para a Campanha do Agasalho, e em troca receberão um exemplar do Passaporte dos Museus, que poderá ser carimbado pelas instituições da rede pública pelos quais passarem. A tiragem dos passaportes é de 10 mil exemplares, que serão distribuídos apenas nesta sexta-feira.

O acesso aos museus no dia de hoje será gratuito também para quem não fizer a doação.

Para incentivar os jovens a frequentar museus e a criar memória de suas experiências, a campanha inclui ainda a criação da hashtag #diadomuseu. Com a hashtag, o público poderá alimentar o site da campanha, que ficará permanentemente no ar, com imagens feitas por celular e comentários sobre as exposições.

"Queremos inspirar novas experiências em momentos especiais. Um casal pode optar por celebrar o Dia dos Namorados com um passeio em um museu com restaurante, por exemplo. O objetivo da campanha é inspirar e cativar as pessoas a buscar novas experiências a partir da programação e dos serviços oferecidos pelos museus”, diz a coordenadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria da Cultura, Regina Ponte.

Segundo o secretário estadual da Cultura, Romildo Campello, a iniciativa visa também a aumentar o acesso do público à programação dos museus paulistas:

“Os museus têm acervo e atividades que permitem aprendizado e diversão, muitos com entrada livre ou ingressos com valores acessíveis – sem contar a gratuidade que ocorre na maior parte da rede aos sábados. Com a campanha, queremos facilitar ainda mais o acesso do público à programação de atividades e ampliar o acesso à cultura. Museus não são somente locais de preservação de memória, mas também de criação de memórias pessoais, intransferíveis e inesquecíveis.”

Por meio das mídias sociais dos museus e da própria Secretaria de Cultura, a programação temática será informada aos seguidores, em postagens com a hashtag #diadomuseu.

Toda a programação comemorativa do Dia Internacional dos Museus, além dos locais com entrada gratuita nesta sexta-feira, estão disponíveis no site http://cultura.sp.gov.br/diademuseu/, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.