Spiritual Jazz Band apresenta ‘Negro Espiritual’ hoje no Sesc Morada

A banda Spiritual Jazz Band sobre ao palco do Sesco Morada dos Baís nesta quinta-feira (23) e apresentam o show “Negro Espiritual”.

A Spiritual Jazz surgiu em 2013 com dois irmãos Junior (saxofonista) e Silas (trompetista) que queriam muito fazer música juntos. Depois que Junior voltou de uma viagem que fez para alguns países do continente africano trouxe com ele muitas idéias e concepções que acabaram trazendo originalidade no som e ritmo para o projeto.

A banda tem como integrantes: Gabriel Basso (baixo); Gabriel Andrade (guitarra); Marcus Loyola (Bateria); Junior Matos (Saxofone); Silas (trompete).