A Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, divulgou nesta sexta-feira (20.7) as propostas selecionadas para receberem o selo social “Prefeitura Amiga da Mulher”, que tem como objetivo conhecer e valorizar as práticas desenvolvidas pelas Prefeituras dos Municípios sul-mato-grossenses que possuem Organismos de Políticas para Mulheres (OPMs) nos eixos de enfrentamento à violência contra as mulheres e incentivo ao empreendedorismo feminino.



O Comitê Julgador que analisou as propostas tem a seguinte composição: Luciana Azambuja Roca, da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres; Bartolina Ramalho Catanante, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems); Amanda Parizan Faria, do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher; Cheila Cristina Vendrami, representando a Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul; Fernando Jorge Manvailler Esgaib, do Ministério Público de MS; Marta Rios Alves Nunes da Costa, da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul (UFMS); Eliane Rita Potrich, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB-MS); e Ana Cristina Vieira de Andrade, da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).