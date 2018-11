Um stand dentro da CASACOR vem chamando a atenção de quem visita local, com o tema “suíte da mulher moderna”, ele trás a modernidade e o aconchego que a mulher dos tempos modernos precisa.

Três arquitetas tiveram a ideia de criar um espaço inovador e moderno, pensando na mulher trabalhadora, naquela que sai cedo para trabalhar e volta no final da tarde querendo repor as energias. Apesar da correria do dia-a-dia.

Ana Flávia Freitas, Giovanna Cunha e Rafaelle Velasque, ambas de 26 anos, se juntaram e criaram um quarto que seria para elas, e a ideia deu tão certo, que foi parar em um dos 24 ambientes da CASACOR.

São três ambientes, a estrutura de metal e as linhas retas, é o elemento principal, que faz a divisória entre o quarto e o closet. O ambiente foi feito para transmitir a visão da mulher moderna, que não abre mão de praticidade e beleza nos detalhes.

A arquiteta Giovanna Cunha, relatou que o estilo do quarto é “moderno com industrial, sem perder a elegância”, ela afirma que o quarto é para a mulher trabalhadora.

CASACOR Mato Grosso do Sul fica localizada no Shopping Bosque dos Ipês.

Em ordem esq/dir: Ana Flavia Freitas, Giovanna Cunha e Rafaelle Velasque.