Startup Day acontece no próximo sábado

No próximo dia 07 de outubro, acontece o Startup Day um evento idealizado pelo Sebrae e cocriado com o ecossistema para acontecer simultaneamente em todo o Brasil.

O evento com programação exclusiva para identificar e fomentar o surgimento de novas Startups em Mato Grosso do Sul, por meio da troca de conhecimento, criação de ambientes de network e geração de negócios.

Nesta edição do acontece no Living Lab, e celebra também a inauguração da reforma, novos espaços com mais infraestrutura. Os interessados em comparecer no evento podem obter mais informações e fazer as incrições no link https://livinglabms.com.br/startup-day-07out/

O Living Lab fica na Rua Brasil, 205. O telefone para contato é 3389-5411.

Programação

9h20

Na Sala Criatividade

Painel Empreendedorismo Juvenil

Com May Jacob, Arão Mota e Maria Eduara Ribas

Na Pitch

Ascensão das mulheres no mercado de TI

Com Paloma Costa

10h

No Auditório

Como começar um negócio, validar e superar desafios

Com Guilherme Junqueira e Saulo Arruda

Na Sala Criatividade

Cidadão Global: como se destacar no mercado através de uma experiência internacional

Com Gabriel Lourenço

Na Pitch

Metodologias ágeis

Com Macgyver Martins

11h

No Auditório

Lições aprendidas na aceleração de startups – como lidar com os desafios de criar, validar e crescer

Com Felipe Matos

12h

No Auditório

Porque a Agrotech é a área mais sexy para se investir ou empreender no Brasil

Com Francisco Jardim

Na Pitch

Blockchain e o futuro da negociação online

Com Leopoldo Lopes e Reinaldo Silva

13h

No Auditório

Relacionamento, Influência e Negócios

Com Marcio Giacobelli

Na Pitch

Prototipação de interfaces

Com Carol Borges