O WhatsApp voltou a oferecer o antigo status no aplicativo, mas agora com o nome de “Recados”, recurso que permite colocar frases ou emojis no seu perfil como antigamente. A função tinha sido removida e substituída pelo novo status com postagens que duram 24 horas. No entanto, nem todos os usuários gostaram da novidade, o que gerou muita polêmica e dúvidas. A boa notícia é que a versão mais recente do WhatsApp oferece os dois recursos: o status com posts e o novo "Recados" com as frases, mas nem todos os usuários receberam a atualização pelo Google Play Store.

Isso pode ser resolvido de forma simples, ao baixar a APK mais recente (versão 2.17.106) do mensageiro, no site oficial, para celular Android. Veja, neste tutorial, o passo a passo de como voltar o status do WhatsApp. Vale destacar que o usuário pode se cadastrar no WhatsApp Beta para receber as atualizações em primeira mão, diretamente da Play Store, sem precisar fazer download de APK extra.

Passo 1. Acesse a página do WhatsApp no TechTudo Download. No lado direito, abaixo do botão "Baixar", localize a seta para baixo e escolha a opção "Android (APK)". Agora, clique em "Baixar".

Passo 2. Após abrir a página oficial do mensageiro, pressione o botão de “Download Now”. Note que já está disponível a versão 2.17.106. Confirme em “Ok” para começar a baixar a APK com a atualização do WhatsApp. Aguarde a conclusão do download. Passo 3. Em seguida, ao abrir a APK do WhatsApp, aparecerá uma notificação de que essa ação foi bloqueada. Isso acontece porque você precisa autorizar a instalação de APK externas. No entanto, recomendamos que faça isso apenas com arquivos oficiais, como o do WhatsApp, para não danificar o celular. Pressione “Configurações” e ative a chave ao lado de “Fontes Desconhecidas”. Confirme em “Ok” (Essa etapa pode ser pulada caso você já tenha ativado a instalação de apps de terceiros no seu celular). Passo 4. Agora, abra novamente a APK do WhatsApp no celular, tocando no arquivo baixado. Dessa vez, vai aparecer o botão de “Instalar”. Aguarde o fim do processo e toque em “Abrir”.

Acessando antigo Status do WhatsApp (novo Recados)

Passo 1. O seu WhatsApp está com o antigo status de volta. Para visualizar e editar, pressione o menu no topo direito da tela (indicado por três pontos) e selecione “Configurações”. Agora, toque no seu perfil, no topo do app Passo 2. Note que seu antigo status voltará automaticamente, com a frase para WhatsApp personalizada. Toque nele para editar. Você pode escolher um dos Recados já formatados ou tocar no ícone de “Lápis” para digitar um novo. Escreva o que preferir, adicione emojis e confirme em “Ok” para aplicar.

Ver o antigo status (novo recado) de seus amigos

Passo 1. Você também pode ver as frases nos perfis dos amigos de forma simples. Para isso, pressione o botão verde de “Contatos” na aba de “Conversas”. Agora, veja que todos os seus amigos serão listados na tela e cada um mostrará sua frase de status (recado) personalizada.