O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus a três dos quatro envolvidos em golpe milionário contra o aposentado Salvador José Monteiro de Barros, 72 anos, residente em Petrópolis – Rio de Janeiro.

Devem ser soltos nas próximas horas, Delvanei Custódio, Ronei Pégora e José Tadeu de Oliveira, presos desde o último dia 4 de junho. A advogada Emmanuelle Alves Ferreira da Silva, apontada como mentora do golpe permanecerá presa.

O HC foi concedido na última quinta-feira (23), pelo ministro Sebastião Reis. A defesa aguarda.

Relembre

Emmanuelle foi presa acusada de ser a mentora do golpe contra o idoso. O caso envolveu a venda de uma propriedade rural de Tangará da Serra – Mato Grosso. A mentora foi citada como advogada de José Geraldo Tadeu de Oliveira, que se passou por proprietário da fazenda com o nome falso de João Nascimento dos Santos.

As investigações apontam que a compra da fazenda teria sido fechada com promissórias. Os criminosos falsificaram a assinatura da vítima e o carimbo do cartório. Emmanuelle então ingressou com ação na Justiça para cobrar promissória com a assinatura de Salvador.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 5.317.003,9 da vítima que, ao descobrir o golpe, procurou sua advogada e recorreu da decisão do bloqueio.