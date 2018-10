André foi preso junto com seu pai, André Puccinelli, no dia 20 de julho

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acaba de negar mais um habeas corpus em favor do filho do ex-governador André Puccinelli, André Júnior.

André Junior já acumula quatro pedidos de liberdade negados. O primeiro foi pelo TRF-3, logo após sua prisão, no dia 24 de julho; o segundo no dia 27 de julho, no STJ; o terceiro foi novamente no TRF-3, dia 3 de setembro e agora e agora novamente no STJ.

O ex-governador, seu filho e João Paulo Calves foram presos no dia 20 de julho pela Polícia Federal, em desdobramento da Operação Lama Asfáltica, que apura suposta lavagem de dinheiro.

André e o filho estão presos no Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste. O advogado João Paulo Calves que foi preso no mesmo dia, teve sua liberdade deferida ontem, no STJ.

A negativa de hoje consta no sistema do STJ