Subprefeituras recebem apoio para elaboração de regimento interno

A partir de agora, o subprefeito do distrito de Anhanduí, Ernesto Francisco dos Santos, e o subprefeito do distrito de Rochedinho, Silvio Alexandre Ferreira, terão o apoio técnico da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação de Campo Grande (Agetec) para a elaboração do regimento interno das subprefeituras.

A medida foi apresentada na última semana por representantes da Agetec e foi considerada importante pelos subprefeitos. “Trabalhamos para levar resultados a todos os munícipes do Distrito de Rochedinho e esta iniciativa equivale a avanços em nossa gestão. Uma oportunidade de crescimento”, afirmou Silvio Ferreira.

O subprefeito de Anhanduí, Ernesto Francisco dos Santos, destacou o trabalho desenvolvido pela Prefeitura. “O nosso intuito em solucionar as questões trazidas pela população tem sido o propulsor para que busquemos parcerias e, sem dúvida, esta com a área de tecnologia da informação auxiliará para que os resultados sejam satisfatórios”, disse.

Com a reforma administrativa, a Agetec passou a atuar diretamente junto aos outros órgãos da Prefeitura Municipal, auxiliando na formulação e implantação de modelos de gestão, bem como nos demais atos relacionados às alterações nas suas estruturas organizacionais.

A diretoria de Inovação em Gestão Pública vem se reunindo com diversas pastas no intuito de contribuir para a elaboração das normas e prestar auxílio na implantação e uniformização dos respectivos regimentos internos.

Para o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, a parceria faz diferença nos resultados. “Trabalhar em conjunto é um dos objetivos da gestão do prefeito Marquinhos Trad. Criamos a diretoria de Inovação em Gestão Pública justamente para somar esforços e contribuir com as demais pastas em busca de um resultado mais eficiente”, diz.