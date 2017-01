Cartão de visita é novo instrumento de enfrentamento a violência contra a mulher

Um cartão de visita com endereço e telefone do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) pode mudar o enfrentamento a violência contra a mulher. A distribuição do cartão é resultado de uma parceria firmada entre subsecretaria de Políticas Públicas para Mulher e a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

A partir desta semana, os policiais que atenderem ocorrências de violência contra a mulher terão mais um instrumento de enfrentamento a violência apresentando uma opção para essas mulheres, o CEAM. Unidade vinculada à Subsecretaria oferece acolhimento, atendimento psicológico, social e orientações jurídicas a mulheres em situação de violência, independente de terem feito ou não boletim de ocorrência contra o agressor.

“Independente da mulher ter ido à DEAM ou de possuir um boletim de ocorrência em mãos, no CEAM estamos prontas para recebê-la e prestar as informações e orientações necessárias para cada caso, com psicólogas e assistentes sociais especializadas. A atuação da PM na distribuição desses cartões para as mulheres que fizerem chamado ao 190 será de grande valia”, destaca Luciana.

Para o Coronel Emerson Almeida, agora com os cartões em mãos, os policiais que atenderem ocorrências e constatarem a resistência da mulher em se deslocar à delegacia,poderão apresentar uma alternativa para que não deixem de procurar apoio. “É muito importante, porque muitas mulheres não têm coragem de denunciar o agressor. Com esse cartão, elas tem um telefone e um endereço, e podem procurar atendimento no CEAM, e com essa ajuda psicológica elas se fortalecerão e compreenderão a violência que sofrem como um fenômeno que precisa ser superado, antes que um mal maior aconteça.”

A mensagem da subsecretária, para as mulheres que sofrem violência doméstica, é “Não se calem, não tenham vergonha, busquem ajuda! O Governo do Estado oferece esse apoio, gratuito e sigiloso, a todas as mulheres que precisarem!”

Serviço: