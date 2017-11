Uma sucuri de aproximadamente seis metros de comprimento foi flagrada atravessando uma avenida em Coxim, cidade a 253 km de Campo Grande, na madrugada deste sábado (4).

Uma equipe da Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai), que passava pelo local, ao ver o animal param o trânsito até que a cobra terminasse a atravessia em segurança.

Segundo jornais do interior, a sucuri havia saído do rio Taquari e seguia com destino a uma lagoa do outro lado da avenida.