Vídeo: sucuri é vista passeando em área de pousada em Bonito

A gerente, Ana Maria Felix Silvestre, postou nas redes sociais, o vídeo de uma sucuri que apareceu aos fundos da pousada Moinho de Vento onde ela trabalha em Bonito.

“Olhe só quem veio me visitar hoje no riacho no fundo da pousada”, escreveu na publicação.

O vídeo tem 89 curtidas e três compartilhamentos. Nos mais de vinte comentários, os amigos de Ana expressaram medo e surpresa pela cena. O vídeo foi visto mais de 500 vezes.

A cena é muito comum na cidade. Hora ou outra, quem tiver muita atenção pode ver o animal passeando pelos rios de Bonito como quem veio para dar boas vindas aos visitantes.

Assista o vídeo: