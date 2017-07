Suicídio de índios poderá ser discutido em audiência na Assembleia

De acordo com pesquisa realizada pela UFMS de 2000 a 2015 foram registrados 753 suicídios de índios no Estado

O deputado estadual Maurício Picarelli (PSDB) usou a tribuna na sessão desta quinta-feira (13), para sugerir a realização de uma audiência pública para debater o número de suicídios com os órgãos públicos e as comunidades indígenas. De acordo com pesquisa realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), de 2000 a 2015 foram registrados 753 suicídios de índios no Estado.

“Uma adolescente de 15 anos tirou a vida na aldeia Limão Verde, em Aquidauana. É o primeiro suicídio entre o povo Terena. O que nos preocupa é o efeito de reprodução ou imitação do ato por outros jovens”, disse.

Mato Grosso do Sul abriga a segunda maior população indígena do País. Segundo a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), os Terenas vivem espalhados por sete municípios do Estado, com grande concentração em Miranda e Aquidauana. “Proponho que a Comissão Permanente de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas faça uma visita nas aldeias para descobrir os reais motivos das mortes. Não podemos ficar alheios ao que está acontecendo com os nossos índios”, disse Picarelli.

Em aparte, o deputado João Grandão (PT) argumentou que entre os fatores que levam ao suicídio, além da depressão, são o confinamento e o elevado quadro de miséria. “Muitos vivem extremamente confinados, enfrentando o desemprego, pobreza, fome e a falta perspectiva", falou o parlamentar.