Sul-mato-grossense deve gastar mais de R$ 400,00 com viagens de final de ano

A última semana do ano é o período que muitas famílias aproveitam para viajar. Segundo levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), em parceria com o Sebrae-MS, o sul-mato-grossense está disposto a gastar mais de R$ 400,00 com viagens no período.

Para 55,26% dos pesquisados, os gastos devem passar dos R$ 400,00 e, os demais pretendem gastar entre R$ 50,00 e R$ 400,00 com viagens durante o período de fim de ano, que compreende as comemorações de final de ano.

13º Salário

O pagamento do 13º salário, que deve alcançar 1.049.277 pessoas em Mato Grosso do Sul deve movimentar R$ 2,39 bilhões no Estado.

De acordo com a pesquisa, 5,43% do sul-mato-grossenses devem destinar parte do 13° para viajar.

A pesquisa foi realizada nos municípios Aparecida do Taboado, Aquidauana, Anastácio, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Ladário, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas.