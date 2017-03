Émerson Delmondes dos Santos Silva, de 24 anos, morador de Itaquiraí (MS), foi preso na última segunda-feira (27), em Umuarama (PR), ao ser flagrado com haxixe amarrado junto ao corpo.

Segundo o site TáNaMídia Naviraí, o jovem estava em um ônibus que fazia trajeto Guaíra/ Londrina (PR), quer foi abordado pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual. Durante o interrogatório, os policias perceberam que Émerson estava com droga amarrada no corpo, quando foi apelidado como Robocop pelos agentes.

Aos policiais, ele disse que foi contratado por uma pessoa identificada como Reginaldo para buscar haxixe até Guaíra e levá-las até Maringá (PR), onde entregaria para um homem chamado de Jorgão, na rodoviária do município. Ele receberia R$ 1,5 mil pelo transporte.

De acordo com a reportagem, Émerson já foi detido em 2013, junto com um funcionário público, depois de terem sido flagrados com 43 gramas de crack e porções de maconha. Ambos estavam em Gol e havia estacionado em frente de uma boca de fumo, no município de Eldorado.