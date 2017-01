Um mototaxista de 34 anos, morador de Naviraí, foi preso em flagrante neste domingo (29) transportando quatro pistolas 9mm, carregadores e 3,4 mil munições de calibre 762, na Rodovia Henrique Moreno Milan (SPA-553/270), em Regente Feijó (SP). A mercadoria estava escondida dentro da lataria de um Fiat/Uno Way.

De acordo com a TV Fronteira, os agentes rodoviários patrulhavam pela Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), sentido a Pirapozinho (SP), quando visualizaram um veículo, com placas de São Paulo (SP), trafegando pelo sentido ao contrário. Os policiais desconfiaram do carro, e realizaram o contorno e iniciando um acompanhando tático atrás do automóvel.

Na altura do km 467, o carro entrou na Rodovia Vicinal PHZ-020, sentido Ahumas, que é bastante usada por veículos que transportam produtos ilícitos, pois essa estrada desvia o trajeto que passa em frente à Base Operacional de Presidente Prudente (SP).

Os policiais continuaram seguindo o veículo até a saída da cidade, quando o Fiat/Uno foi abordado no acesso do km 553, próximo a Regente Feijó.

Uma fiscalização foi realizada no carro, onde no olhar, os policiais verificaram que o assoalho tinham sinais de reparo há pouco tempo. Com o documento do suspeito, os policiais descobriram que o condutor tem passagens pela Polícia por roubo.

Diante das informações, os agentes da PMR levaram o automóvel até um posto de combustível, onde foram descobertos presilhas na lateral do veículo. Em vistoria na lataria do carro, foram localizadas quatro pistolas Glock 9mm, com carregadores, além de oito carregadores do mesmo calibre, e mais três carregadores de fuzil.

De acordo com a Polícia Rodoviária, foram 170 caixas de munições de calibre 762, que totalizaram 3.420 munições.

Com os fatos, o condutor do carro recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, onde confessou que pegou a mercadoria em Naviraí e levaria até São Paulo (SP).

O autor será indiciado por tráfico internacional de armas, e será encaminhado para a Cadeia Pública de Presidente Venceslau (SP), e depois removido até o Centro Detenção Provisória (CDP) de Caiuá (SP).