Sul-mato-grossense morre em engavetamento com três caminhões em São Paulo

O sul-mato-grossense Matheus Muniz, de 20 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (6) em um engavetamento que envolveu três caminhões na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

De acordo com o jornal JP News, o Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta de 1h, para atender o acidente entre três caminhões. Um dos caminhões transportava 37 mil explosivos da empresa Interfogos de Paranaíba que seriam entregues no Rio de Janeiro.

Matheus, seu irmão Cleverson Muniz e Bruno Maldonado, que transportavam fogos de artifícios, ficaram presos nas ferragens. Cleverson e Bruno, foram encaminhadas para o Hospital da Vila Industrial com múltiplas fraturas.

Nos outros dois caminhões envolvidos no engavetamento, um motorista foi socorrido com escoriaçõe e o outro condutor fugiu do local do acidente. Segundo a PRF, uma das vítimas resgatadas morreu ao chegar no hospital.

De acordo com informações do JP News, a rodovia foi fechada para a retirada a carga de 37 mil fogos de artifícios.