A ideia já tomou forma e começou por uma iniciativa da sul-mato-grossense Lígia Oizumi, com o projeto “1000 Tsurus por 1 Desejo” iniciada em Campo Grande.

O projeto “1000 Tsurus por 1 Desejo” juntamente com o Mosteiro Segyu Gaden Phodrang irão realizar uma caminhada pela Paz no Mundo e pela vida de todas as crianças que sofrem. A oração irá acontecer no dia 1º de dezembro, às 5h30 da manhã – o que será aqui no Brasil, hoje (30) às 21h45 (horário de Brasília), durante a caminhada ao redor do Boudhanath, templo budista tibetano mais sagrado do mundo fora do Tibete e patrimônio da humanidade, localizado em Kathmandu, Nepal.

Os 60 pequenos monges e voluntários poderão ser acompanhados ao vivo pelo Facebook, enquanto fazem a Oração e distribuem pássaros de origami com a intenção de enviar energias positivas para todos os seres humanos que sofrem nesse mundo e que precisam de Paz.

O projeto pela Paz nasceu no estado do Mato Grosso do Sul, através das mãos da brasileira, descendente de japoneses, Lígia Oizumi, ela já visitou mais de 20 hospitais no Brasil, Japão, Israel e Palestina entregando tsurus aos pacientes, desejando saúde e boa recuperação com palavras de esperança e motivação.

O tsuru é um pássaro sagrado no Japão e mundialmente conhecido como símbolo da Paz depois da Segunda Guerra Mundial. Existe a lenda japonesa que se você dobrar 1000 tsurus de origami com o pensamento positivo voltando para um desejo, ele se realizaria.

Se você parar de reclamar de tudo e focar seu tempo de vida que é tão precioso em buscar solução e fazer o bem ao próximo, vai ver como sua vida irá se transformar para o bem e você será mais feliz”, diz Lígia.