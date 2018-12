O competidor é de Rio Brilhante que vai competir com os melhores do mundo na Argentina

O canoísta Ubirajara Carlino vai representar o Brasil no Sul-Americano da Argentina em Dezembro de 2018, sua convocação foi divulgada recentemente pela confederação de canoagem. A competição será realizada na cidade de Ensenada, província de Buenos Aires.

Recentemente “Bajara”, como é conhecido foi congratulado com Moção na Câmara de Vereadores de Campo Grande (MS), por seu desempenho na canoagem. Em 2017, competiu quatro vezes no Campeonato Brasileiro, modalidade decida em corredeiras, obtendo duas vezes a quinta colocação. Ainda em 2017 competiu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de Velocidade obtendo a quinta colocação nos 500m e a quarta colocação nos 200m na modalidade K1. Em 2018, conquistou 03 medalhas de prata no Campeonato Brasileiro de Canoagem, tornando-se assim o primeiro atleta sem deficiência a trazer medalhas para a canoagem de Mato Grosso do Sul. Em setembro foi medalha de ouro na etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem, modalidade descida - estilo provas de Sprint e Clássica.

Segundo informações do Rio Brilhante News, “Bajara” já está treinando fortemente e arrumando as malas para que nos dias 07 e 08 de dezembro possa levar o nome do estado para o mundo. “Estamos treinando diariamente aqui em Campo Grande, para que possamos alcançar nossos objetivos que é trazer uma medalhe para nosso país”, disse o atleta que está há dois anos no esporte.