Uma quadrilha foi presa no final desta semana pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) transportando 800 quilos de basta base de cocaína, em duas carretas semirreboques que passaram Mato Grosso do Sul com destino ao Interior de São Paulo. A prisão foi realizada no município de Itapetininga (SP). Segundo a Polícia Civil, a droga está avaliada em quase R$ 16 milhões.

De acordo com o programa Brasil Urgente, transmitido pelo canal Bandeirantes, a droga saiu do Paraguai. Na operação, oito pessoas foram presas, dois deles são moradores do município de Maracaju. Os sul-mato-grossenses foram identificados como Lucas Barbosa Vieira e Robson de Moura Lima. Com eles também foram encontrados duas armas de fogo.

As duas carretas transportavam sojas, porém um dos equipamentos que era utilizado par despejar o grão foi adaptado por um dos traficantes. Além das carretas, um veículo que servia de apoio para os condutores da carreta também foi apreendido.

A Polícia também apreendeu junto com o grupo, produtos para embalar a droga. A quadrilha foi classificada pela DEIC como bem estruturada em ração da sofisticação dos veículos usados no transporte.

Diante das informações, a polícia recebeu informações que a proprietária dos veículos possui duas fazendas próximo ao local de compra dos entorpecentes. A pasta base é revendida em São Paulo por R$ 20 mil.