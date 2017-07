O Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) desde segunda-feira (10) tem novo superintendente. Rogério Tomithão Beretta saiu da gestão, pois assumirá a superintência da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção Familiar) e em seu lugar assumiu o engenheiro agrônomo, Lucas Galvan .

O presidente da Famasul, Mauricio Saito, disse que ficou contente com o novo cargo de Beretta. "Inicialmente é um sentimento de tristeza, mas também de alegria”, disse.

“Agradeço imensamente a todos os gestores, colaboradores e, principalmente, à diretoria, por todo trabalho que desenvolvemos juntos”, comemorou Beretta.

Lucas Galvan, que assumiu o cargo de superintendente do Senar, tem pós-graduação em Gestão do Agronegócio, com ênfase em Mercados Agropecuários pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ele também é vice-presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso do Sul (AEAMS) e já exerceu o cargo de diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS).