Superintendente Sepaf morre na Santa Casa após ser encontrado ferido na BR-163

A suspeita é de que ela tenha sido atropelando enquanto trocava o pneu do carro

Edwin Baur, de 60 anos foi encontrado morto na noite de sexta-feira (14) na BR-163, próximo ao Shopping Bosque dos Ypês. A suspeita é que o idoso, que era superintendente de desenvolvimento rural da Secretaria de Produção do Estado, tenha sido atropelado enquanto trocava um pneu às margens da rodovia.

De acordo com o registro policial, uma sobrinha da vítima relatou à polícia que Edwin foi encontrado por uma viajante que transitava na rodovia. Ele estava caído no asfalto aparentando ser vitima de atropelamento. A suspeita é de que ele tenha sido atropelado no acostamento enquanto trocava o pneu de seu veiculo.

A CCR MSVia , concessionária que administra a rodovia, foi acionada e o idoso encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, mas por causa da gravidade dos ferimentos, Edwin morreu às 22h15 após paradas cardíacas. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro como morte a esclarecer.

Nesta manhã a Sepaf (Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar) emitiu uma nota de pesar onde lamenta a morte do superintendente. Veja a nota na íntegra:

Com pesar informamos o falecimento do colega Edwin Baur, superintendente de desenvolvimento rural da Secretaria de Produção do Estado, ocorrido na noite desta sexta-feira, 13 de janeiro de 2017.

Lamentamos imensamente e deixamos nossas condolências à família e amigos.

Secretário Fernando Mendes Lamas e equipe.