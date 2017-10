Superlotadas celas do 1ºDP de Dourados têm mais que o dobro de sua capacidade para presos

A superlotação é um reflexo da greve dos agentes penitenciários em Mato Grosso do Sul que já está no terceiro dia

A greve dos agentes penitenciários em Mato Grosso do Sul entra no terceiro dia e os reflexos da paralisação já começam a atingir o 1º Distrito Policial, em Dourados, onde três celas para abrigar no máximo 18 internos, contam atualmente com 47 presos, mais que o dobro.

Segundo apurado pelo Dourados News, em dois espaços estão 41 homens e no outro, destinado às mulheres, são seis detentas, entre elas Jonya Lúcia Trote Couto, 52, considerada pela polícia carioca como uma das principais informantes de traficantes nos morros do Rio de Janeiro (RJ), ela está presa desde sábado (15) planejando assaltos na cidade.

Por conta da greve, os agentes não estão recebendo os presos que devem ser encaminhados à PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

Para agravar a situação, houve acúmulo nos internos que ocupam as celas devido ao feriado prolongado da semana passada.

Além do não recebimento dos presos, com a paralisação não ocorre o atendimento de advogados, liberação de presos para o setor de trabalho, liberação do semiaberto para visitas domiciliares, atendimento de saúde - somente em casos de urgência e emergência médica -, assistência educacional e religiosa aos internos, além de visita e banho de sol no fim de semana.

Paralisação

De acordo com o Sinsap (Sindicato dos Agentes Penitenciários de MS), na terça-feira, segundo dia de paralisação, as unidades penais de Corumbá, Semiaberto de Aquidauana e o presídio Feminino de Segurança Máxima de Campo Grande Irma Irmã Zorzi, aderiram ao movimento.

Com isso chegam a 40 a quantidade de unidades no Estado que estão com suas atividades paralisadas. Ao todo, são 47 locais que fazem a custódia de presos.

A estimativa é que paralisação ocorra até 22 de outubro, podendo se estender por tempo indeterminado.