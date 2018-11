Um estabelecimento no bairro Caiobá também foi autuado pelo mesmo motivo

O supermercado Legal, da rua Albert Sabin, foi autuado pela equipe defiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), na terça-feira (13), por vender produtos vencidos. Um estabelecimento onde funcionam um açougue e padaria, localizado no bairro Caiobá, também foi autuado pelo mesmo motivo.

Em ambos os locais foram constatadas inúmeras irregularidades, tendo sido flagrados produtos com prazo de validade expirado, alguns dos quais nos meses de agosto, outubro e dezembro de 2017, no caso do açougue e padaria, a equipe descartou 103 unidades de produtos diversos, principalmente temperos e rações para cães.

Em relação ao supermercado, localizado na Vila Belo Horizonte nas proximidades do bairro Taveirópolis, foram descartados 39 unidades. Entre elas, linguiça, queijo, batata frita, farinha de trigo entre outros.

Os proprietários dos estabelecimentos foram autuados e terão direito de se defender. O setor jurídico do Procon vai estudar a gravidade do caso. A assessoria do órgão adiantou que ambos podem pagar multa de até R$ 40 mil e correm o risco de ter o estabelecimento interditado temporariamente.