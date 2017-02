Supermercados apostam em crescimento de vendas de bebidas no carnaval

Durante o feriado de Carnaval os supermercados acreditam que para este ano haja crescimento na venda de bebidas mistas e aperitivos. A expectativa é um aumento de 30% nas vendas em relação ao ano passado.

Os supermercados Extra e o Pão de Açúcar já entraram no clima de Carnaval e, para garantir ótimas compras para seus clientes durante o período, as redes já prepararam os estoques de bebidas das lojas e apostam em crescimento considerável nas categorias do departamento.

Para Luiz Antônio Torres, Diretor Comercial de Líquida das redes Extra e Pão de Açúcar, a data será importante para as vendas das bandeiras, já que os clientes costumam se programar para suas viagens e começam a comprar os itens necessários para garantir a festa durante o feriado prolongado. “Neste ano, investimos fortemente em oferecer um mix completo de produtos aos nossos consumidores e garantir ofertas atrativas para que eles realizem ótimas compras. A bandeira Extra continua apostando forte no sucesso já consagrado da dinâmica promocional 1, 2, 3 Passos da Economia, na qual a categoria Líquida contará com ofertas atraentes dentro desta dinâmica”, afirma.

Para a categoria de cerveja, as redes projetam, juntas, uma expectativa de 18% de crescimento nas pilsen, premium e especiais. As bandeiras também esperam um aumento de vendas nas vodcas, no qual o crescimento esperado é de 20%. Neste ano, o Extra aposta em marcas como Orloff e Vorus – lançamento da Salton – e o Pão de Açúcar, na Absolut e Skyy.

Na seção de whiskies, o aumento esperado é de 10%, com apostas nas embalagens de 750ml no Pão de Açúcar e no Extra. Com o crescimento esperado para o destilado, aumentam também as expectativas para a venda de energéticos. As bandeiras apostam em 20% a mais em relação ao ano passado. Para o Carnaval deste ano, a Fusion lança com exclusividade nas redes a linha Fusion T-break e Wake Up 310ml nos sabores laranja, chá branco com ameixa e chá preto com lima da pérsia. Outra grande aposta do Multivarejo é o novo energético Monster 473 ml com preço imbatível.

Ainda, na categoria de não alcoólicos, as redes apostam em um aumento de 20% nas vendas de água e 25% na categoria de sucos pronto para beber e integral, com apostas para os sabores uva, laranja e maçã, considerados os preferidos pelos clientes.